"40 kontra 20": Fani chcą usunięcia Patrycji z programu?! "Bardzo nie fair objaw agresji"

W willi u Roberta Kochanka i na glampingu u Bartka Andrzejczaka robi się coraz bardziej gorąco. Finał "40 kontra 20" zbliża się wielkimi krokami, a pomiędzy dziewczynami konflikty nabierają na sile. Po skandalicznym według widzów zachowaniu Patrycji wobec Dalii, podczas ceremonii chaosu, widzowie domagają się usunięcia dziewczyny z programu!

Powinnaś wylecieć z tego programu

To jeden z lżejszych komentarzy. Faktycznie Patrycja tak mocno podpadła?

"40 kontra 20": Wojna Patrycji i Dalii

Patrycja Rodak jest w programie "40 kontra 20" od samego początku. Początkowo nie budziła większego zainteresowania panów. Robert wpatrzony był tylko w Kingę, a Bartek w Julkę i Kamilę. Po czasie panowie jednak zaczęli zauważać Patrycję a jej mocny charakter i szczerość zaczęła im imponować. Bartek postanowił zbliżyć się do 29-latki, a Dalia przy okazji jednej z rozmów z innymi uczestniczkami zasugerowała, że odkąd Patrycja jest numerem jeden Juniora, stała się mocno "atencyjna". Wypowiedź Dalii dotarła do Patrycji, która nie zostawiła na niej suchej nitki podczas ostatniej "ceremonii chaosu". Chociaż Dalia otrzymała najwięcej karteczek z uwagami, tylko ta od Patrycji sprawiła jej przykrość. Koleżanka nie przebierała w słowach:

Nie używa mózgu - napisała o Dalii Patrycja

Autorka niezbyt miłych słów od razu skomentowała, dlaczego tak napisała:

Napisałam ci to ponieważ faktycznie tak myślę. Wierzę w to, że coś tam się znajduje w tej twojej głowie, tylko czasami jest to nieużywane, czasami nie myślisz moim zdaniem (...) Twoja opinia jest dla mnie tak istotna jak ty - skwitowała - To co mówimy o innych świadczy o tym, jacy jesteśmy - odpowiedziała urażona Dalia.

Ostra wymiana zdań pomiędzy Dalią a Patrycją wprawiła w osłupienie nie tylko pozostałe uczestniczki ale również widzów, którzy jasno wyrazili swoje zdanie, że Patrycja przesadziła.

"40 kontra 20": Fani chcą wyrzucenia Patrycji z programu?

Chociaż Dalia również nie jest bez winy i według Patrycji nastawiła przeciwko niej m. in. Joannę, mówiąc o aferze z pobrudzoną sukienką, według widzów absolutnie nie zasłużyła na takie potraktowanie. Na profilu "40 kontra 20" wybuchła dyskusja:

- Myślę, że Dalia zgasiła ją jak papierosa, tyle ze z klasa. To o niej świadczy jak się wypowiada o innych

- Powinnaś wylecieć z tego programu, za to co powiedziałaś do Dalii!

- Też tak sądzę! Bardzo nie fair objaw agresji laski, której się z główce pomieszało.

Sądzę, że sama wyjdzie. Bartek się od niej odsunie a i cała reszta już nie będzie jej tak przychylna. Patrycja nie panuje ogólnie nad sobą

Są jednak widzowie, którzy stoją po stronie Patrycji:

- Patrycja odebrała zachowanie Dalii, jako słabość a Dalia pokazała w tej sytuacji niesamowita klasę...ale w sumie nie wiadomo jak do tego podchodzić, bo dla Patrycji, jak to sama podkreśla, to było tylko wyzwanie aktorskie...

- (...) Miała do tego powody a w telewizji zapewne wszystkiego nie pokazują .. każdy ma swoje zdanie brawo Pati 😍

- Każdy kijek ma dwa końce 😊 czasem i ostoja spokoju może się zagotować. Skoro do 29 odcinka Patrycja nie miała z nikim takiego spięcia to Dalia musi mieć wyjątkowe zdolności 🧚‍♀️

- Jestem w 100% za Patrycją. Jakby nie było to Dalia też nieładnie wypowiedziała się na temat Patrycji i to o Dalii jako pierwszej świadczy jak się wypowiada się o innych.

A Wy co sądzicie o tym konflikcie? Bartek zresztą już ukarał zarówno Dalię jak i Patrycję za ich zachowanie. Patrycja była zszokowana, że podczas eliminacji nie wybrał jej jako pierwszej, pozwalając myśleć, że będzie zagrożona, z kolei Dalia trafiła do zagrożonej grupy. Czy będzie musiała pożegnać się z programem? A może dziewczyny dojdą do porozumienia? Dziś zarówno Bartek jak i Robert podejmą decyzję. Patrycja, jak na razie, jest bezpieczna, a co z Dalią?

