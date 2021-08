"40 kontra 20": Dziewczyny odwracają się od Patrycji: "Brak szacunku i ignorancja". Zaniemówiła!

Patrycja to zdecydowanie jedna z najbardziej charakterystycznych uczestniczek "40 kontra 20", która absolutnie nie gryzie się w język. Choć z początku była ulubienicą nie tylko uczestników, ale i widzów kontrowersyjnego show, wygląda na to, że kiedy Pati poczuła się pewniej, zaczęła pokazywać swoją drugą twarz, która już nie wszystkim się podoba. Teraz koleżanki-rywalki postanowiły - we wcale nie dyskretny i delikatny sposób - powiedzieć, co tak naprawdę o niej myślą. Odwrócą się od niej na dobre?!

"40 kontra 20": Uczestniczki gorzko o Patrycji. Po raz pierwszy zabrakło jej słów

Choć Patrycja wychodzi na prowadzenie i okazała się czarnym koniem wyścigu o względy Juniora - Bartka Andrzejczaka, jej ostatnie uczynki w "40 kontra 20" sprawiły, że ten postanowił dać jej małą nauczkę. Najpierw dziewczyna obraziła Dalię, stwierdzając, że "nie używa mózgu", a pomiędzy uczestniczkami rozpoczęła się prawdziwa wojna! Patrycja jednak zaczęła mieszać nie tylko na swoim podwórku. W rozmowie z Robertem Kochankiem postanowiła wyśmiać Kingę i mocno komentowała jej wygląd. Co więcej, Patrycja nie stroni również od knucia i spiskowania przeciwko innym dziewczynom, a kiedy Junior stwierdził, że pora, by z "40 kontra 20" pożegnała się Kamila, to nie kryła swojego rozczarowania, a nawet złości.

To wszystko sprawiło, że Bartek i Patrycja zaliczyli ciche dni i ostrą wymianę zdań. W pewnym momencie Junior powiedział w stronę dziewczyny słowa, których bardzo żałował.

Zamknij się - odburknął, kiedy Patrycja rano nie dawała za wygraną.

Mat. prasowe

Na temat Patrycji, Bartek postanowił porozmawiać również z Kingą. Junior stwierdził, że ma dość zabiegania o jej względy i że obraziła się na niego, bo nie wziął jej na randkę, a na przegrupowaniu wybrał ją jako trzecią. Cóż, szybko okazało się, że nie tylko on zaczyna mieć do niej mieszane uczucia. Podczas wieczornej ceremonii chaosu niektóre z uczestniczek nie zostawiły na niej suchej nitki! Do Patrycji trafiły dwie kartki.

Jesteś okrutna w słowach - wyczytała z pierwszej.

Patrycja stwierdziła, że zgadza się z tą opinia w stu procentach i nie miała zamiaru zaprzeczać. Jak widać, wcale nie odebrała tego za uwagę. Beata, która wymierzyła w jej stronę te słowa, nie mogła się nie wypowiedzieć.

Uważam, że masz wiele zalet, wiele talentów, ale potrafisz czasami tak użądlić innych, że aż mnie boli - wyjaśniła. - Kompletny brak szacunku do drugiego człowieka, ignorancja - dodała przed kamerami.

Patrycja przyjęła to tak, jakby słowa Beaty wleciały jej jednym uchem, a wyleciały drugim. Jednak zdanie, które zostało zapisane na kolejnej kartce, juz nie przeszło przez jej gardło tak łatwa. Na taką konfrontację dziewczyna zdecydowanie nie była gotowa!

Brak szacunku dla innych - wyczytała.

Mat. prasowe

Czyżby Patrycja właśnie przekonała się na własnej skórze, co znaczy "kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie"? Jej mina mówiła sama za siebie.

- I z tym się nie zgadzam, bo mimo że czasami powiem 10 słów za dużo, z czym się zgadzam, to szanuję większość ludzi. Nie mówię, że wszystkich, bo do niektórych nie mam szacunku. Z naszego grona zdecydowaną większość szanuję - stwierdziła. - Masz wspaniałe poczucie humoru, jesteś charyzmatyczna, wierzę w to, że jesteś inteligentna. Natomiast jeżeli pojawia się brak szacunku wobec jakiegokolwiek człowieka, takiego, którego możesz nawet nie darzyć sympatią, to dla mnie reszta się nie liczy. To jest podstawa, a szczególnie kiedy to jest skierowane do drugiej kobiety. To jest najgorsza wersja. Tego nie toleruję - powiedziała Agata, przyznając, że to ona napisała kartkę.

To był pierwszy raz w historii programu, kiedy Patrycja zapomniała języka. Choć starała się zachować spokój, mowa jej ciała oraz jej mimika zdradzała wszystko - słowa Agaty bardzo ją zabolały. Czy pozostałe uczestniczki pójdą tropem nowej i Beaty, a Patrycja będzie musiała walczyć o swoje miejsce w szeregu?