"40 kontra 20": wojna Patrycji i Dalii trwa. Bartek postanowił srogo je ukarać! 

W "40 kontra 20" emocje sięgają zenitu. Choć do tej pory to Kinga była uznawana za największą rywalkę pozostałych dziewczyn, to ostatnia "Ceremonia Chaosu" i ostra wymiana zdań między Patrycją i Dalią na dobre podzieliła pozostałe panie na dwa obozy - ten wspierający ulubienicę Juniora oraz ten, który murem stoli za Dalią po krzywdzących słowach, jakie Pati postanowiła skierować w jej stronę. Również Bartek nie był obojętny na wojnę pomiędzy dziewczynami. Ku zaskoczeniu wszystkich postanowił dać im srogą nauczkę. Patrycja była w szoku.

Patrycja i Dalia z "40 kontra 20" skoro ukarane przez Bartka

W "40 kontra 20" atmosfera coraz bardziej się zagęszcza. Po tym, jak Robert wyrzucił Kingę z willi, a ta po raz pierwszy wylądowała na glampingu Juniora - Bartosza Andrzejaka, dziewczyny postanowiły nieco jej odpuścić. Doszło nawet do tego, że pierwszy raz to nie blondwłosa piękność była w centrum zainteresowania pozostałych pań podczas "Ceremonii Chaosu". Ku zaskoczeniu widzów, a także uczestniczek randkowego hitu TVN 7, dotąd opanowana i cicha Patrycja dała się ponieść emocjom adresując karteczkę do jednej ze swoich największych konkurentek i nie przebierając przy tym w słowach. Patrycja zarzuciła Dalii, że ta "nie używa mózgu".

- Nie używa mózgu - przeczytała na głos Dalia kartkę podczas "Ceremonii Chaosu". - Napisałam ci to ponieważ faktycznie tak myślę. Wierzę w to, że coś tam się znajduje w tej twojej głowie, tylko czasami jest to nieużywane, czasami nie myślisz moim zdaniem. Ja też często coś powiem, a potem pomyślę, ale mam wrażenie, że trochę częściej używam mózgu - dodała Patrycja, sprawiając, że pozostałe dziewczyny wręcz zaniemówiły. - To co mówimy o innych świadczy o tym, jacy jesteśmy - podsumowała krótko wyraźnie zasmucona Dalia.

Ostra wymiana zdań pomiędzy Pati i Dalią sprawiła, że pozostałe uczestniczki jednoznacznie postanowiły opowiedzieć się po stronie swojej ulubienicy. Podczas gdy Kinga, Marta, Kamila oraz Iza ewidentnie wtórowały Patrycji, podkreślając, że jest szczera i nigdy nie udaje kogoś, kim nie jest, Asia oraz Agata były oburzone słowami Patrycji.

- Swoją odpowiedzią pokazałaś się w takim świetle, że "ja mam klasę, nie będę nawet wchodzić w tę dyskusję" - pocieszała zasmuconą Dalię Agata.

Również Asia starała się pocieszyć Dalię podkreślając, że także ona była kilkukrotnie raniona przez Patrycję. By tego było mało, czara goryczy przelała się w momencie, gdy Pati oddała Asi pożyczoną od niej sukienkę w dramatycznym stanie.

- Położyła się w tym na ku*ę kota i ci ją oddała - podsumowała zachowanie Patrycji Dalia. Ja myślę, że jeśli ktoś ma miłość w środku siebie, emanuje miłością i dobrą energię, to będzie przerzucać dobro na innych, a jak ktoś ma g*wno w sobie, to ma g*wno na łóżku - dodała ze śmiechem.

Afera z brudną sukienką Asi, która w opłakanym stanie została oddana jej przez Patrycję, a także ostra kłótnia Dalii i Pati podczas "Ceremonii Chaosu" nie przeszły echem także w oczach Juniora i Seniora. Co więcej, podczas "Dnia Decyzji" zarówno Bartek jak i Robert postanowili dać dziewczynom odczuć, że są wyjątkowo rozczarowani ich zachowaniem.

Robert zaprosił do swojej willi Agatę, Izę oraz Lindę, z kolei Bartek na glampingu postanowił ugościć Kingę i Martę, które wcześniej były faworytkami Seniora. Jako ostatnią Junior wybrał Patrycję. Tym samym zagrożone zostały Beata i Kinga oraz Dalia i Joanna.

- Trochę dziwne. Przez jedną kłótnię on stawia mnie o krok od zagrożenia - przyznała zniesmaczona Patrycja. To takie trochę słabe moim zdaniem -dodała.

Zaistniała sytuacja sprawiła, że Dalia postanowiła szczerze porozmawiać z Bartkiem.

- Trochę mnie to zabolało, że ktoś mi przybił taką łatkę, a ja się nie uważam za głupiutką osobę - zaczęła Dalia. Jeśli nie zabrałam makaronu czy ręcznika, to się zdarza, to są normalne rzeczy. Myślę, że z takich błahych rzeczy to się napompowało [...]. Najbardziej zmartwiło mnie to, że mógłbyś mnie ocenić pod względem tego, co mówią inni, nie rozmawiając ze mną w ogóle. Nie chciałabym zostać tutaj na glampingu w otoczeniu Patrycji, bo czuję tutaj złą energię. jedyne co wchodzi w grę, to jakby Robert chciał mnie przyjąć do siebie - dodała.

Piękna brunetka dostanie szansę, a może na dobre pożegna się z programem?

Po ostrej wymianie zdań z Patrycją, Dalia nie może poradzić sobie z napiętą sytuacją w rajskiej greckiej rezydencji. Doszło nawet do tego, że rozżalona dziewczyna, którą Bartek nominował do opuszczenia show, nie wyobraża sobie tego, by dzielić z Pati namiot na glampingu.

Czy Bartek zaryzykuje i zaprosi Dalię na glamping, a może tym razem Robert odwdzięczy się Juniorowi i przygarnie Dalię do willi? Cóż, pozostaje nam śledzić kolejne odcinki "40 kontra 20".