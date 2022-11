"40 kontra 20": Co słychać u Patrycji i Bartka? Uwiecznili romantyczną chwilę 

Patrycja i Bartek z "40 kontra 20" wybrali się na wakacje do Portugalii. Romantyczne kadry to dopiero zapowiedź tego, co świętują zakochani.

Patrycja Rodak razem z Bartkiem Andrzejczakiem wygrała pierwszą edycję "40 kontra 20". Para wybrała się na romantyczne wakacje do słonecznej Portugalii. Ich związek przetrwał próbę czasu oraz odległość, dlatego Patrycja oraz Bartek postanowili to uczcić. Pojawili się w słynnej restauracji "The Ritz", gdzie przy drinku i kolacji świętowali kolejny miesiąc razem. Zobacz także: "40 kontra 20". Patrycja Rodak ogłasza: "Czas na zmiany"! Pokazała też wideo "40 kontra 20": Patrycja i Bartek świętują w Portugalii Patrycja Rodak oraz Bartek Andrzejczak wygrali pierwszą edycję programu "40 kontra 20" . I choć nie wzbudzają, aż tak ogromnych kontrowersji jak Robert Kochanek i Kinga Zapadka , to teraz coraz śmielej dzielą się w sieci swoim uczuciem. Między tymi drugimi jest dużo większa różnica wieku, przez co fani programu uważają, że Kochanek zachował się jak stereotypowy mężczyzna wybierając młodszą od siebie partnerkę, a ich związek nie przetrwa próby czasu. Para zdaje się tym nie przejmować, ponieważ na ich Instagramowych profilach wciąż pojawiają się ich nowe, wspólne zdjęcia. W przypadku Patrycji oraz Bartka widzowie mają im do zarzucenia nie wiek, a odległość. Przebojowa blondynka mieszka na co dzień w Wielkiej Brytanii, dlatego para zdecydowała się na związek na odległość. Fani co rusz szukają więc znaków, które wskazywałyby na rozpad związku Patrycji i Bartka . Aby zamknąć usta hejterom oraz spotkać się z ukochaną Bartek postanowił pojechać do Londynu . A teraz para wybrała się wspólnie na rajskie wakacje...