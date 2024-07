Zabawy na wieczór panieński powinny odzwierciedlać charakter tego wieczoru – być szalone, niepowtarzalne, a nawet ryzykowne! W końcu to ostatni „wolny” wieczór w życiu panny młodej. Jedną z najpopularniejszych gier jest „Prawda czy wyzwanie?”

Aby wieczór panieński nie należał do nudnych, uwolnij kreatywność. Jako świadek jesteś odpowiedzialna za zorganizowanie imprezy, która będzie wspominana przez pannę młodą przez wiele lat! Pamiętaj – zabawy na wieczór panieński muszą być do niej dostosowane, aby nie sprawiły przykrości lub zażenowania.

Zabawa „prawda czy wyzwanie”

Jeśli planujecie wyjście na miasto (do baru lub na dyskotekę), bardzo przydatną grą może okazać się gra „Prawda czy wyzwanie”. Polega ona na przygotowaniu przez świadkową po 10 pytań i 10 wyzwań dla panny młodej. Możesz również przygotować więcej pytań i wciągnąć do zabawy wszystkie uczestniczki wieczoru panieńskiej. Dobrze, gdy pytania i wyzwania są kontrowersyjne lub zabawne. Tutaj przecież głównie chodzi o dobrą zabawę!

Przykładowe pytania:

Jaką najśmieszniejszą gafę popełniłaś przy swoim przyszłym mężu?

Jakie są trzy cechy w przyszłym mężu, które cię najbardziej irytują?

Czy lubisz swoją przyszłą teściową?

Przykładowe wyzwania:

Idź do barmana i powiedz mu, że bardzo Ci się podoba i czy mógłby Ci postawić drinka.

Idź do męskiej toalety, narysuj szminką serce na lustrze i zrób sobie zdjęcie w nim jako dowód.

Poproś dowolnego mężczyznę o numer telefonu.

Zabawa „Los Ci sprzyja!”

„Los Ci sprzyja!” to zabawa bardzo podobna do „Prawda czy wyzwanie” jednak w niej mamy same wyzwania! Jeżeli wiesz, że panna młoda jest odważną, nie bojącą się żadnego zadania kobietą, ta wersja jest o wiele ciekawsza. Do gry powinno się zaangażować wszystkie uczestniczki imprezy, aby dodać śmiałości najważniejszemu gościowi imprezy. Potrzebne są wyłącznie przygotowane wcześniej karteczki z wyzwaniami i sakiewka do ich schowania. Podczas gry klubie, sakiewkę puszcza się w obieg przez wszystkie uczestniczki, które będą losować wyzwania.

Przykładowe wyzwania:

Pocałuj jakiegoś mężczyznę w policzek.

Daj swój numer (prawdziwy!) przypadkowemu mężczyźnie bez słowa.

Idź na środek parkietu i zatańcz sama całą piosenkę.

Uśmiechnij się! To Twoje wyzwanie!

Quiz nad quizami

„Quiz nad quizami” wymaga największego nakładu pracy, ale jest bardzo zabawny i wymaga od panny młodej dużej znajomości przyzwyczajeń i upodobań przyszłego męża. Aby przygotować grę, wyślij wcześniej panu młodemu pytania, które chcesz zadać pannie młodej podczas wieczoru panieńskiego. Wymyśl również kary za złe odpowiedzi – na przykład zjedzenie „karnej” słodyczy, ciastka czy wypicie łyka wina. W dniu imprezy przeprowadź quiz i za zgodą panny młodej nagraj całą sytuację na pamiątkę.

Przykładowe pytania:

Jaki jest ulubiony kolor ubrań przyszłego męża?

Dlaczego Twój przyszły mąż nigdy nie sprząta?

Jego ulubione danie? Film? Aktorka?

