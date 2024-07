Gry na imprezę to dobry sposób na uniknięcie nudy, integrację oraz lepsze poznanie gości. Na spotkaniu towarzyskim osób dorosłych warto zabawić się w zmodyfikowaną wersję 7 minut w niebie. Dobrze jest również zagrać w karty oraz gry planszowe, na przykład Monopol lub Eurobiznes.

Gry towarzyskie na wieczór dla dorosłych świetnie sprawdzą się zarówno na domówki, jak i przyjęcia na zewnątrz. Zabawy można praktykować przy stole bądź siedząc w kole: na podłodze, piasku albo trawie.

Gry towarzyskie na wieczór, czyli zalety wspólnej zabawy

Gry towarzyskie są doskonałym urozmaiceniem przyjęcia. Można w nie zagrać, gdy brakuje tematów do rozmów, goście się nudzą lub, by odwrócić uwagę od narastających konfliktów. Poza tym pochłonięci zabawą goście będą rzadziej sięgać po kieliszki z trunkami. Wspólne zabawy pozwalają się lepiej poznać i integrują grupę. Poza tym gry na imprezę:

dostarczają rozrywki,

uczą myślenia logicznego i przestrzennego ,

, pobudzają kreatywność,

rozwijają asertywność i pewność siebie.

Gry planszowe na imprezę – które wybrać

W popularne planszówki może grać nawet kilkanaście osób. Na imprezę dobrze jest wytypować te, które mają proste zasady i nie wymagają specjalistycznej wiedzy ani umiejętności. Dobry wybór stanowi Monopol albo Eurobiznes. Gry polegają na okrążaniu planszy za pomocą pionków. Liczba ruchów zależ od liczby oczek, które ukazują się po rzucie kostką. W międzyczasie uczestnicy mają możliwość kupowania ulic, posesji, domów i hoteli. Jeśli współgracze znajdą się na polu należącym do innej osoby, muszą zapłacić jej czynsz. Dodatkowymi atrakcjami są różnego typu kary bądź nagrody, na przykład finansowe. Gra toczy się do momentu bankructwa ostatniego uczestnika. Monopol i Eurobiznes świetnie pokazują skłonność do ryzyka danej osoby oraz jej umiejętności dysponowania pieniędzmi.

Zmodyfikowana gra dla dorosłych, czyli 7 minut w niebie

7 minut w niebie uchodzi za kontrowersyjną grę erotyczną, ale można zagrać w jej łagodniejszą wersję. Uczestnicy siedzą w kole, a pośród nich kładzie się pustą butelkę (na podłodze bądź stole). Następnie każda osoba musi kolejno zakręcić naczyniem. Uczestnik, na którego skieruje się wylot butelki powinien udać się z losującym do szafy lub innego, ustronnego miejsca. W klasycznej wersji tej gry para powinna się całować przez 7 minut, jednak można nieco zmodyfikować zasady. Wystarczy, że wylosowana dwójka w ciągu 7 minut wspólnie ułoży 3 realistycznie brzmiące historie, z których jedna będzie nieprawdziwa. Po wyjściu z szafy para ma za zadanie w jak najbardziej przekonujący sposób przekazać opowieści pozostałym gościom. Rolą uczestników jest wskazanie fałszywej historii. Zabawa doskonale scala grupę i rozwija twórcze myślenie. Gra może jednak nużyć gości, więc warto przeprowadzić maksymalnie trzy kolejki.

Gry karciane – dobra zabawa i rozwój myślenia matematycznego

Gry karciane stanowią świetną rozrywkę, do której potrzeba jedynie jednej lub dwóch talii kart. Na imprezie warto zagrać w makao, kanastę, kierki, brydża, wojnę, oczko lub pokera. Zasady zabaw są opisane w internecie. Gry karciane rozwijają koncentrację oraz zdolność matematycznego i logicznego myślenia, a także uczą zasad uczciwej rywalizacji.