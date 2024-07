1 z 8

Zobaczcie Małgorzatę Rozenek w efektownej zimowej stylizacji! Choć bardzo lubimy wieczorowe kreacje Perfekcyjnej Pani Domu (zobaczcie: Małgorzata Rozenek cała w bieli na prezentacji ramówki TVN! Znamy marki!), to z zainteresowaniem śledzimy również jej uliczne looki. Ten również przypadł nam do gustu. Złożyły się na niego puchowa czarna kurtka ekskluzywnej marki Moncler i zimowe buty Moon Boot (kosztują około 400 zł). Małgorzata Rozenek dodała do nich szare dresowe spodnie oraz czapkę i rękawiczki w tym samym kolorze. Choć stylizacja wygląda niepozornie, do najtańszych nie należy. Ceny kurtek Moncler zaczynają się bowiem od trzech tysięcy złotych…

Okulary ożywiają stylizację Małgorzaty Rozenek

Utrzymaną w czerni i różnych odcieniach szarości stylizację Małgorzaty Rozenek ożywia jeden bardzo charakterystyczny element. Gwiazda nawet przy złej pogodzie nie rozstaje się ze swoimi okularami w złotych oprawkach. Błękitne lustrzane szkła dodają temu lookowi charakteru! Zgadzacie się z nami?!

A wam, jak podoba się zimowa wersja Małgorzaty Rozenek? ZAGŁOSUJCIE!

