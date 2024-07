Czy rok 2015 był dobry dla Małgorzaty Rozenek? Złośliwi komentowali, że ten rok był wyjątkowo zły dla kariery gwiazdy TVN. Małgorzata Rozenek ma zupełnie odmiennie zdanie na ten temat. To właśnie w mijającym roku rozpoczęły się zdjęcia do programu "Project Lady", który Małgosia Rozenek uznaje za najlepszy w swojej dotychczasowej karierze. A jeśli chodzi o życie prywatne, to gwiazda mówi o 2015 tylko w superlatywach!:

Oczywiście, że (rok 2015) nie był usłany różami, bo tak jak życie każdego zwykłego człowieka moje też ma bardzo wiele różnych trudnych wydarzeń. Ale przekonał mnie, że bliscy mnie kochają, że dzieci są szczęśliwe, wszyscy jesteśmy zdrowi.

