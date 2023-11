1 z 16

Na sezon wiosna/lato 18, projektanci jednogłośnie odłożyli klasyczne torebki na dno szafy i postanowili pokazać nowe wcielenie starej dobrej nerki, którą pamiętamy z lat 90. Trend, który bez wątpienia jeszcze nie raz trafi na nagłówki (tak jak w przypadku Małgorzaty Rozenek i jej nerki Gucci), już podzielił fashionistki – oraz media społecznościowe.

Więcej: Małgorzata Rozenek ubrała się cała na szaro i pokazała ile może zmienić jeden SUPERDROGI dodatek!

Chociaż nowe wcielenie nerki wcale nie jest nowym pomysłem (Moschino pokazało je już w kolekcji na jesień/zimę 13, z kolei Karl Lagerfel przekształcił w nią klasyczną torebkę Chanel 2.55), w pokazach na wiosnę/lato 18 nerka cieszyła się bezprecedensową popularnością. Od sportowych, neonowych projektów z tworzywa (Prada, Fenty Puma), aż po eleganckie modele ze skóry (Salvatore Ferragamo), które uwspółcześnią najbardziej zachowawcze stroje – tego lata nerki są wszędzie.

Więcej: To były stylowe dni: od Cannes po galę Met! Głosujcie na najlepszą stylizację tygodnia

Dosłownie wszędzie. Julia Wieniawa właśnie pokazała całej Riwierze Francuskiej, jak powinna wyglądać współczesna Grace Kelly. W swojej inspirowanej Cannes stylizacji połączyłą nerkę od Balenciagi z białym garniturem i kapeluszem typu panama, dając wszystkim całkiem dobry powód, żeby dać modnej torebce szansę.

Więcej: Cannes czy Marszałkowska, Julia Wieniawa wie jak błyszczeć! Właśnie pokazała jedną z najgorętszych torebek w tym sezonie

Jeśli nadal jesteście nie do końca przekonani nowego trendu, zebraliśmy dla was 15 najlepszych nerek z sieciówek w przystępnych cenach. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby je zobaczyć.