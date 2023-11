1 z 5

Kolor szary. Szara rzeczywistość, szara myszka, szara strefa, zwykły szarak. Może i barwa, która plasuje się gdzieś pomiędzy czernią a bielą nie należy do zbyt docenianych w polskiej frazeologii. I może brakuje jej symboliki czerwieni, uniwersalności beżu czy twarzowości zieleni bądź błękitu. Ale to wcale nie oznacza, że nie można się w nią ubrać od stóp do głów.

Małgorzata Rozenek po raz kolejny pokazała, że jak mało kto ogarnia dobry styl. Gwiazda „Projektu Lady" właśnie została sfotografowana w stylizacji od początku do końca w odcieniach szarości. No, może poza jedną, malutką, drobną rzeczą od projektanta. Pora się skupić – i ukraść jej stylowy patent. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego, co musicie wiedzieć o nowym looku Małgorzaty.

