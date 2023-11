1 z 4

19-letnia Julia Wieniawa nie miała na razie czasu, by pójść na studia aktorskie. Ale chyba nic straconego, bo patrząc na jej karierę jesteśmy pewni, że sama by już mogła udzielać lekcji - stylu nawet o wiele starszym i bardziej doświadczonym koleżankom. To, że jest jedną z najważniejszych modowych ikon w naszym kraju udowodniło ostatnie zaproszenie tej młodej dziewczyny na czerwony dywan do Cannes. Julia Wieniawa pokazała się tam z jak najlepszej strony - opisywaliśmy jej stylizację w stylu Grace Kelly (garnitur to dzieło holenderskiej marki Les Coyotes de Paris).

Zjawiskowo wyglądała też wśród innych gwiazd w długiej sukni z trenami od Violi Piekut.

I choć wróciła już do Warszawy właśnie udowodniła, że styl to coś, co się ma - tak po prostu. Niezależnie czy jesteś w Cannes, czy na Marszałkowskiej. Zobaczcie w jakiej stylizacji pojawiła się na nagraniu w "Dzień Dobry TVN".

Zobaczcie w naszej galerii: