Ale równie istotne, co sam garnitur są dodatki. Kapelusz Wieniawy to bezpośrednia nawiązanie do letniego, nadmorskiego stylu Grace Kelly, która nosiła niemalże identyczny, słomkowy model. Swoją panamę aktorka znalazła w ofercie marki D'Estrëe Paris (1039 zł). Przypominamy, że już wcześniej Wieniawa pokazała się w bardzo paryskim berecie francuskiej marki. Z kolei cieliste sandałki Wieniawy to dzieło marki Steve Madden (179 zł).