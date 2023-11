2 z 4

Kolejną gwiazdą, która pokochała ubrania tej samej marki jest Anna Lewandowska, która ma już sporą kolekcję Zimmermann. Na Instagramie można zobaczyć jej różne wakacyjne stylizacje w kolorowych letnich kompletach. Szczególnie przypadł jej do gustu kwiatowy zestaw: wiązany top plus spodenki z wysokim stanem. Aktualnie kupicie go na przecenie za ok. 2500 zł. Trenerka uwielbia również stylowe dodatki i do romantycznego kompletu dobrała stylowy słomkowy kapelusz.

Podoba wam się wakacyjny look w wykonaniu Anny Lewandowskiej?