Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska to zdecydowanie najpopularniejsze trenerki Polek. Lewandowska i Chodakowska już od wielu lat motywują swoje fanki do zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Ale czy jest między nimi rywalizacja? To pytanie pojawia się od dawna, ale Ania i Ewa zawsze zapewniały, że kibicują sobie nawzajem i razem walczą o to, żeby Polki zaczęły ćwiczyć.

Reklama

W najnowszym wywiadzie Anna Lewandowska znów musiała zmierzyć się z pytaniem o Ewę Chodakowską! Co ciekawe, tym razem trenerka przyznała, że rzeczywiście traktuje Ewę jak konkurentkę! Co powiedziała o swojej marce i produktach? Zobaczcie sami!

Reklama

Anna Lewandowska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swojej marce.