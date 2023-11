Anna Lewandowska udała się właśnie na Mykanos na zasłużony wypoczynek wraz z mężem, córeczką i przyjaciółmi. Możemy się więc spodziewać, że w ciągu najbliższych dni zaprezentuje na Instagramie niejedną godną naśladowania stylizację. Tak jak teraz! Trenerka pokazała zestaw składający się z koszuli i spódnicy w tym samym wzorze. Wiemy, gdzie i w jakiej cenie można kupić jej ubrania!

Wiemy, gdzie kupić ubrania Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska pokazała na Instagramie zestaw w stylu boho. Delikatna koszula z wiązaniem przy szyi mimo długiego rękawa nadaje się na upale dni - chroni skórę przed słońcem, a przy okazji jest przewiewna. Do tego trenerka dobrała spódnicę w identyczny wzór, więc całość prezentuje się jak modna sukienka. Spódniczka ma delikatne falbany na dole. Cały zestaw nie należy niestety do najtańszych. Można go kupić w sklepie internetowym marki 303 Avenue. Za koszulę trzeba zapłacić 449 złotych. Tyle samo kosztuje również spódnica. Do swojego zestawu Anna Lewandowska dobrała również słynną torebkę, która przypomina kettlebell.

Co istotne - bluzka i spódnica wyglądają razem jak sukienka i świetnie się prezentują, ale oczywiście można nosić je osobno, tworząc wiele różnych stylizacji. Koszula będzie pasować do innych spódnic, szortów czy długich dżinsów. Sprawdzi się też w połączeniu z modnymi spodniami z wysokim stanem.

Oczywiście cały look zrobił wrażenie na fankach Anny Lewandowskiej.

Klasa, skromnie ale jak elegancko ???????? Ale kobieco i uroczo, pięknie ???? Ślicznie Pani wygląda Ale pięknie wyglądasz! - piszą fanki na Instagramie.

A wam podoba się look Anny Lewandowskiej?

