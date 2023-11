Natalia Siwiec uwielbia kobiece sukienki, które podkreślają jej figurę. Na swoim profilu na Instagramie chętnie pokazuje się w takich fasonach. Ostatnio opublikowała zdjęcie w prostej, minimalistycznej, ale niezwykle seksownej sukience w beżowym kolorze. Kreacja pochodzi z kolekcji marki Nudyess, a ten model pokochało już wiele gwiazd. Wśród nich była m.in. Anna Lewandowska czy też Małgorzata Rozenek. Teraz tę sukienkę możecie kupić w niższej cenie!

Sukienka Natalii Siwiec w promocyjnej cenie

Sukienka Natalii Siwiec ma modną długość za kolana i kwadratowy dekolt, który podkreśla biust, ale nie odsłania zbyt wiele. Kreacja jest niezwykle uniwersalna - nadaje się na co dzień i na ważne wydarzenia. W połączeniu z różnymi dodatkami może spełniać wiele ról.

Natalia Siwiec dobrała do swojej kreacji seksowne szpilki, a więc i cały jej look nabrał zdecydowanie bardziej eleganckiego i formalnego charakteru. Tymczasem wystarczy założyć wygodne sneakersy, by sukienka stała się bardziej casualowa i codzienna. Ta kreacja zawsze jednak będzie perfekcyjnie podkreślać figurę, zaznaczając jej atuty.

Sukienka w sklepie Nudyess kosztuje 339 złotych, ale obecnie można kupić ją 20 proc. taniej. Wystarczy wpisać kod promocyjny, który modelka poleciła na swoim profilu na Instagramie.

Skusicie się?

Wcześniej w podobnej sukience prezentowała się Anna Lewandowska. Trenerka wybrała jednak model z długimi rękawami, idealny na jesienno-zimowe dni.