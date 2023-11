1 z 3

Kinga Rusin, która zazwyczaj wybiera raczej stonowane i klasyczne beże, tym razem zaskoczyła swoją kolorową stylizacją! W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy! Kombinezon w kolorowy kwiatowy wzór to zdecydowany hit lata, a prezenterka wygląda w nim niesamowicie kobieco! Torebka Gucci i okulary w modnych plastikowych oprawkach to kropka nad i tej oszałamiającej stylizacji! Całość z pewnością zasługuje na uwagę! Co sądzicie?