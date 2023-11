Królowa wśród torebek - stylowa, praktyczna a od paru sezonów uznawana za najmodniejszy dodatek. Mowa o nerce lub saszetce, którą nosimy na pasku. Podbiła wybiegi ulice i… serca gwiazd.

Reklama

Nerka - najmodniejsza torebka na 2019 rok!

W swojej garderobie ma ją Kinga Rusin, która uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych dziennikarek. Jej nerka jest marki Louis Vuitton i kosztuje ok. 5 tys zł. Na szczęście na ratunek spieszą sieciówki i sklepy internetowe, gdzie można znaleźć równie stylowe torebki w dobrych cenach.

Reklama

Kiedyś znana z targów i bazarów, teraz za sprawą takich marek jak Gucci, Marc Jacobs, Off-White czy Burberry saszetka, którą nosimy na biodrach lub przewieszoną przez ramię zyskała miano prawdziwej it-bag! Kochamy ją za praktyczność (nie zajmuje rąk) i uniwersalny charakter - nosimy ją dosłownie do wszystkiego. Uwielbia towarzystwo sportowych, ale i eleganckich ubrań! Założycie ją i do garnituru i do dresów, sukienki czy zwykłych dżinsów. Dlatego już teraz warto skusić się na zakupy i znaleźć swój wymarzony model.