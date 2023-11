1 z 4

Małgorzata Rozenek-Majdan w garniturze z Zary

Małgorzata Rozenek-Majdan podczas premiery zaprezentowała się w żółtym garniturze, do którego dobrała stylowe dodatki. Stylizację uzupełniła torbą Chloe, płaszczem Marlu oraz biżuterią ZoZo. Marynarkę i spodnie z rozszerzanymi nogawkami możecie znaleźć w Zarze. Dobra wiadomość jest taka, że możecie kupić je oddzielnie, jeśli nie do końca przekonuje was tak intensywnie żółty look. Zobaczcie poniżej, ile kosztuje ten modny zestaw z Zary.