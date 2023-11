1 z 4

Cały look w jednym kolorze to wyzwanie - może wyglądać nudno lub kiczowato. Kluczem do sukcesu jest wybór ubrań w różnych odcieniach jednego koloru lub ubrań o różnych fakturach. Kinga Rusin zdecydowała się na to drugie rozwiązanie - gładkie spodnie, wełniany sweter i połyskliwą puchową kurtkę z czarną podszewką. Do tego dobrała czarne buty i czarną torebkę, która jest w 100 proc. luksusowa!

Zobacz: Kto lepiej wystylizował zimową kurtkę? Joanna Przetakiewcz czy Kinga Rusin?