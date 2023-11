1 z 10

Małgorzata Rozenek-Majdan słynie z eleganckich i luksusowych stylizacji i nawet podczas codziennego spaceru wygląda niesamowicie. Tym razem postawiła na wygodę, ale niech was nie zwiedzie ten casualowy look bo ubrania które ma na sobie to same ekskluzywne marki. Zobaczcie sami co ma na sobie i za ile?

Małgorzata to ikona stylu, którą naśladują tysiące fanek a na Instagramie każda jej część garderoby jest szeroko komentowana. Przeważnie nosi eleganckie płaszcze i sukienki oraz szpilki, jednak czasami też lubi pozwolić sobie na odrobinę luzu. Tym razem pokazała się w długim rozpinanym kardiganie włoskiego domu mody Gucci, który kosztuje... około 15 tysięcy złotych. Sporo!

Ta marka należy do jednej z jej ulubionych, często możemy ją zobaczyć z dodatkami tego domu mody. Dobrała do niego białe spodnie Ralph Lauren, torebkę w kształcie podkowy marki Chloe i ciepłe śniegowce Emu.

