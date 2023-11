Groszki to ponadczasowy wzór, który co kilka lat pojawia się wśród najgorętszych trendów. Uwielbiają go gwiazdy i najczęściej wybierają kobiece sukienki w grochy. Jedną z nich jest Julia Wieniawa. Aktorka zdecydowała się na wiosenny model sukienki w kolorze różowym marki Just Paul, który możemy kupić za 600 zł. Zajrzeliśmy do topowych sieciówek i znaleźliśmy podobne modele już od 99 zł!

Jaki model sukienki w grochy wybrać?

W sklepach mamy szeroki wybór różnych modeli sukienek. Możemy zdecydować się na klasyczną zwiewną sukienkę w czarno-białe grochy lub wybrać jedną z ciekawych alternatyw kolorystycznych, które pojawiły się w tym sezonie. Króluje oczywiście kobiecy, romantyczny model w białe grochy, ale do wyboru są też propozycje w kolorach różowych, żółtych, niebieskich i brązowych. Jeśli kupimy klasyczną sukienkę w grochy z pewnością posłuży nam ona wiele lat, w końcu grochy lubią wracać, a mając w szafie ponadczasowy model zawsze możemy po niego sięgnąć.

Jakie buty wybrać do sukienki w grochy?

Do klasycznych sukienek w groszki najbardziej pasują szpilki i sandały na obcasie. Jednak niektóre modele świetnie wyglądają w zestawieniu z trampkami czy nawet butami typu sneakers. Do takiej konfiguracji najlepiej wybrać zwiewną żółtą lub różową sukienkę w białe groszki.

Zobaczcie, jakie modele sukienek w grochy znaleźliśmy w sieciówkach już od 99 zł!