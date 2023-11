1 z 6

Małgorzata Socha znów zachwyciła! Gwiazda pojawiła się na prezentacji nowego auta w zwiewnej dziewczęcej sukience - to granatowe cudo w groszki dodało jej lekkości i sprawiło, że wyglądała bosko! Do sukienki dobrała srebrne sandałki na szpilce. Całość dopełniły zaczesane do tyłu włosy oraz krwista czerwień na ustach.

Więcej: Widzieliście, jakim samochodem jeździ Małgorzata Socha? Gwiazda "Przyjaciółek" wybrała czerwoną furę za 150 tysięcy!

My nie możemy przestać się napatrzeć na piękną Sochę - tylko spójrzcie na jej nogi! <3 Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii!

Zobacz: Widzieliście to?! Małgorzata Socha jako "różowa landrynka Aneta" w teledysku Sławomira! Pokazała zgrabną... pupę!