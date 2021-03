Małgorzata Rozenek jest jedną z najbardziej stylowych gwiazd w polskim show-biznesie i chętnie eksperymentuje z modą, czego najlepszym dowodem są jej kontrowersyjne stylizacje, a w szafie "Perfekcyjnej pani domu" możemy znaleźć prawdziwe modowe perełki i inspiracje. Teraz gwiazda została ponownie przyłapana przez paparazzich, a nasz wzrok szczególnie przykuły jej spodnie. Ten model to prawdziwy hit, który nie dość, że pasuje do wszystkich stylizacji, to jeszcze super wyszczupla nogi! Do tego, znalazłyśmy go w popularnej sieciówce jedynie za 39 złotych.

Spodnie Małgorzaty Rozenek

Małgorzata Rozenek prezentuje się niezwykle stylowo nie tylko na czerwonym dywanie, ale i w codziennych sytuacjach. Tym razem gwiazda postawiła na czarno-białą elegancką, casulową stylizację, którą najlepiej opisze wyrażenie "sportowy szyk". Na oversize'ową bluzę, spod której wystawała biała koszula, gwiazda narzuciła jasną marynarkę, a wszystko zestawiła z zimowymi botkami i hitowymi, obcisłymi spodniami imitującymi skórę.

Ten model to prawdziwy must-have! Czarne spodnie imitujące skórę nigdy nie wyjdą z mody i sprawdzą się w każdej sytuacji - to idealna baza zarówno eleganckich, jak i sportowych stylizacji. Co więcej możemy nosić je bez względu na wzrost czy sylwetkę, a dodatkowo optycznie wyszczuplają nogi. Jeżeli jeszcze nie masz ich w swojej szafie, to idealny moment na nadrobienie modowych zaległości, bo właśnie znalazłyśmy je w popularnym sklepie Sinsay i to za 39,99 złotych!

Mat. prasowe

SINSAY SPODNIE Z IMITACJI SKÓRY SINSAY 39.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Masz je w swojej szafie? Jeżeli nie, zapewniamy - są tak samo ponadczasowe i uniwersalne jak kultowa mała czarna i mogą okazać się twoją najlepszą, modową inwestycją.