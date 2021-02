Anna Lewandowska w płaszczu w kratę Dolce & Gabbana za 10 tys. zł. W Reserved znajdziesz podobny za 99 zł!

Anna Lewandowska nie zawsze była ikoną stylu, jednak wszyscy widzimy, że jej styl ewoluował na przestrzeni kilku ostatnich lat. Lewandowska coraz częściej stawia na promowanie polskich odzieżowych marek (za co bardzo ją chwalimy!) oraz zagranicznych luksusowych domów mody. Żona Roberta Lewandowskiego jest wręcz uzależniona od kupowania nowych okryć wierzchnich, głównie markowych płaszczów. Jedna z jej ostatnich stylizacji to udowadnia. Sami spójrzcie!

Anna Lewandowska wybrała płaszcz za 10 tys. zł!

Lewandowska zdecydowała się na zakup ultra modnego (i ultra drogiego!) płaszcza od Dolce & Gabbana. Płaszcz o długości midi w drobną pepitkę, zapinany na trzy guziki, sprawdzi się w każdej sytuacji. Ania z powodzeniem zakłada go na randkę z Robertem, a także na spacer z córkami: Klarą i Laurą. Niestety cena tego okrycia nie należy do najniższych. Jeśli zakochaliście się bez opamiętania w tej pozycji Dolce & Gabbana, musicie liczyć się z wydatkiem ok. 10 tys. zł. Sporo? Owszem! Ale na szczęście w sieciówkach dostępnych w Polsce, w tym w Reserved, możecie bez problemu znaleźć bardzo podobne propozycje.

Anna Lewandowska w płaszczu w kratę Dolce & Gabbana wygląda wspaniale. Jego cena jest zabójcza - ponad 10 tysięcy złotych!

Instagram/Mat. pras.

Podobny szary płaszcz możecie kupić na wyprzedaży w Reserved za 99 złotych. Jeszcze do niedawna kosztował 229 zł. Płaszcz o swobodnym fasonie, uszyty z tkaniny w kratę to totalny klasyk, który widzimy w ofercie sieciówek od kilku sezonów. Nic nie wskazuje na to, żeby to się zmieniło w najbliższym czasie. Eleganckie kraciaste płaszcze midi będą również hit zbliżającej się wiosny 2021.

Mat. pras.

Anna Lewandowska zdecydowała się założył pod płaszcz jej ulubiony biały t-shirt od Jil Sander. Jego cena jest niestety... kosmiczna. Kosztuje ok. 1100 złotych!

Mat. pras.

Jak oceniacie stylizację Anny Lewandowskiej?