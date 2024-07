3 z 5

Tamara Arciuch na prezentacji marki Swarovski

Beżowa, oversize'owa bluza z futerka, którą Tamara Arciuch założyła na prezentację nowej kolekcji Swarovskiego, zaburzyła proporcje sylwetki. Do tego skórzane spodnie (które zawsze poszerzają) i botki w kontrastowym do spodni kolorze, co optycznie skróciło nogi...