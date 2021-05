Sandały damskie na lato 2021 w stylu Natalii Siwiec. Hitowe lekkie modele kupisz za 59,99 zł

Natalia Siwiec opublikowała ostatnio na swoim Instagramie zdjęcie w letniej stylizacji. Celebrytka pozowała w krótkiej, różowej bluzie, sportowych spodenkach w kolorze połyskującego brązu oraz jasnych sandałach typu japonki. Na rękach celebrytki możemy zobaczyć ozdobną gumkę do włosów oraz kilka delikatnych bransoletek. Cała stylizacja wygląda dziewczęco, letnio i sportowo.

Jeśli lato faktycznie zbliża się do nas wielkimi krokami, to na nogach z pewnością ma sandały! My przyjrzałyśmy się ofertom sklepów internetowych i wybrałyśmy najlepsze letnie obuwie na każdą okazję!

Czytaj także: Baleriny, sneakersy, trampki na lato 2021. Te modne buty w stylu Pauliny Sykut i Kasi Cichopek kupisz za 100 złotych

Sandały damskie na płaskiej podeszwie

Sandały na płaskiej podeszwie to letni must-have i prawdziwa klasyka. Są wygodne, lekkie i pasują do wielu stylizacji. Bez problemu można je komponować z letnimi spódnicami czy sukienkami, chociaż będą dobrze wyglądały również w połączeniu z szortami lub jeansami. Jeśli zdecydujemy się na modele ze sznurkami, charakter naszej stylizacji od razu będzie bardziej wakacyjny lub boho. Sandały skórzane, z elementami złota lub srebra będą pasowały do nieco bardziej eleganckich stylizacji.

Sandały na płaskiej podeszwie możemy znaleźć w niemal każdym sklepie internetowym. Nam szczególnie spodobały się te:

Sandały na koturnie

Sandały na koturnie to kolejna klasyka letniej mody. Wydłużają sylwetkę, wyszczuplają optycznie nogi i świetnie nadają się do wakacyjnych stylizacji, chociaż bez przeszkód można je także zakładać do bardziej miejskich loków. Pasują do letnich sukienek każdego typu, spódnic, a także cienkich spodni czy jeansów – odpiętych lub luźnych. Dodatkowo ich ogromną zaletą jest wygoda, którą możemy się cieszyć. Buty na koturnie zawsze są bardziej stabilne niż te na szpilce czy obcasie.

Czytaj także: Wiosenne wyprzedaże 2021. Te modne buty na wiosnę kupisz od 80 złotych

Sandały na słupku

Sandały na słupku są zdecydowanie bardziej eleganckie niż te na koturnie. Możemy je założyć do bardziej eleganckich sukienek lub kombinezonów. To także obuwie, które możemy założyć w letnich miesiącach, idąc się do pracy w biurze. Sandały na słupku to także propozycja dla tych, którzy wybierają się na wesele, na którym nie obowiązuje sztywny dress code (według sztywnej etykiety na ślubie i weselu powinno się mieć buty zakrywające stopy oraz palce).

Nam wpadły w oko szczególnie te modele:

Sandały CCC

Jeśli zależy nam na sandałach ze skóry naturalnej, warto zajrzeć na stronę CCC. Tam znajdziemy setki produktów, które są wykonane z naturalnej skóry lakierowanej i licowanej, a także z naturalnego zamszu czy weluru. Sandały zrobione z takiego tworzywa są lepsze jakościowo, wygodniejsze i bardziej wytrzymałe. Należy wspomnieć również o tym, że naturalna skóra rozkłada się znacznie krócej niż ekoskóra. Poniżej prezentujemy sandały ze skóry naturalnej, które kupicie w CCC:

Mamy nadzieję, ze wkrótce będziemy mogły zakładać lekkie sandały i cieszyć się słonecznymi dniami lata!