Sezon letni zbliża się do nas wielkimi krokami dlatego sukienka, to absolutny must have w szafie każdej kobiety. Idealna alternatywa dla jeansów, gdy za oknem robi się ciepło, aby zawsze wyglądać kobieco i dziewczęco. W tym sezonie wybraliśmy kilka modeli, które pokocha każda z was. Są klasyczne, dziewczęce, a co najlepsze, niektóre z nich można nosić cały rok. Te propozycje w stylu Julii Wieniawy z pewnością przypadną Wam do gustu.

Zobacz także: Sukienki w kwiaty w stylu Katarzyny Cichopek to hit wiosny i lata 2021! Znajdziecie je teraz na promocjach nawet za 29,99 zł [Reserved, Sinsay, House, Mohito]

Francuski styl

Najmodniejszy fason lansowany na Instagramie. Największe it-girls z całego świata mają w swojej szafie sukienkę w francuskim stylu. Dziewczęcą, zazwyczaj o długości midi, w drobne kwiaty, podkreślająca kobiece kształty. W nich każda sylwetka będzie wyglądała idealnie. To świetny wybór, jeśli szukasz czegoś, co odświeży Twoją szafę. W tym sezonie postaw na sukienkę francuskiej dziewczyny, a na pewno będziesz się czuła fantastycznie!

Właśnie taką podobną sukienkę ma Julia Wieniawa!

Delikatna biel

Biała, zwiewna sukienka od zawsze kojarzy się z latem. To kwintesencja słonecznych dni, wakacji nad brzegiem morza i długich wieczorów. Absolutny must have każdej letniej szafy. Jeśli szukasz czegoś, co podkreśli Twoją opaleniznę, doda świeżości, blasku i wprowadzi w wakacyjny nastrój w mieście, to postaw właśnie na biel. My zakochaliśmy się lekkich sukienkach, które rozświetlają naszą skórę. Mamy dla Ciebie kilka perełek, które wpadną Ci w oko!

Ta w pastelowym kolorze z rozszerzaną górą też jest rewelacyjna!

Zobacz także: Kurtki damskie wiosenne 2021 od 39 złotych. Model w stylu Julii Wieniawy kupisz w Mohito

Długość mini

Zaraz po sukience francuskiej dziewczyny, to kolejny model, w którym większość z nas będzie wyglądała po prostu pięknie! Sukienka mini idealnie podkreśla kobiece kształty oraz nogi, a więc jeśli szukasz czegoś, co uwydatni Twoje atuty, to sięgnij właśnie po ten konkretny model. Na co dzień z trampkami stworzy luźną, miejską stylizację, a gdy zamienisz na klapki na obcasie będziesz gotowa na wieczorną randkę w blasku księżyca. Mamy dla Ciebie kilka modeli, które skradły nasze serca!

Szmizjerka

To zdecydowanie najbardziej elegancka wersja letniej sukienki. Idealna dla kobiet, które kochają klasykę. Sprawdzi się do pracy w biurze oraz na luźny spacer. Zawsze wygląda stylowo i kobieco. W towarzystwie letnich sandałków tworzy codzienną stylizację. Jeśli lubisz długość midi, podkreśloną talię i nieśmiertelną klasykę, to jest wprost stworzona dla Ciebie. Modele, które wybraliśmy specjalnie dla Ciebie będą świetnym zakupem!

Jeans

Jeansowa sukienka zawsze wygląda dobrze. To kolejny nieśmiertelny klasyk, który jest modny w każdym sezonie i świetna alternatywa dla prostej, czarnej sukienki. Zgodnie stwierdziliśmy, że na każdej sylwetce wygląda świetnie. W połączeniu z białymi trampkami tworzy istnie letni zestaw. Jeśli zastanawiasz się nadal nad kupnem czegoś, co będzie bazą Twojej szafy i będziesz mogła nosić cały rok, to postaw na jeansową sukienkę. Gwarantujemy, że będziesz zadowolona z wyboru. W Reserved, Mohito i Sinsay wypatrzyliśmy kilka modeli, które z pewnością przypadną Ci do gustu!

Sukienki, które wybraliśmy sprawdzą się w połączeniu z modnymi butami na lato. Mamy kilka modeli, które według nas będą się świetnie z nimi komponowały.

Świetnym dodatkiem do modnej sukienki będzie również miedziana bransoletka od KGHM. Kolor miedziany, połączony z minimalistycznym, ponadczasowym designem, będzie pasował do szerokiej gamy stylizacji: od codziennego, poprzez elegancję, aż po ekstrawagancję. Kilka bransoletek założonych razem zapewni dodatkowy efekt wow, a zarazem miedziana bransoletka stanowi świetny pomysł na prezent dla bliskiej osoby.