Co łączy Małgorzatę Kożuchowską, Paulinę Sykut-Jeżynę, Edytę Herbuś, Agnieszkę Radwańską i Anną Jagodzińską? Miłość do mody. Każda z nich jest na bieżąco z trendami, a ich stylizacje są zawsze strzałem w dziesiątkę. Wszystkie są też wielkimi fankami biżuterii Lilou! Uwielbiają zakładać ją do wymyślnych kreacji na czerwony dywan i nie rozstają się z nią na co dzień. I wcale nas to nie dziwi! Lilou to polska marka, która słynie z pięknej biżuterii oraz designerskich torebek. Postanowiliśmy zrobić dla was przegląd najciekawszych outfitów gwiazd z dodatkami od Lilou w roli głównej, którymi warto inspirować się w tym sezonie!

Małgorzata Kożuchowska

Małgorzata Kożuchowska to bez dwóch zdań ikona mody. Zawsze wie jak połączyć ze sobą ubrania oraz dodatki, by wyglądać niebanalnie i z klasą. Nie boi się eksperymentów, często wybiera kreacje polskich projektantów lub marek. Tak było i tym razem! Gwiazda do błyszczącej, geometrycznej sukienki w stylu lat 80. dobrała wyraziste kolczyki Luna w rozmiarze XL oraz małą, grafitową torebkę Maia od Lilou. Efekt? Wystrzałowy!

Agnieszka Radwańska

Elegancja w nonszalanckim wydaniu to coś, co kochamy najbardziej! Agnieszka Radwańska postawiła na kopertową, designerską sukienkę z szerokimi rękawami, którą przełamała rockową biżuterią od Lilou – pozłacanymi kolczykami z krzyżem i pierścionkami z kolekcji Zodiac. Słynna tenisistka znana jest z zamiłowania do luksusowych torebek - tym razem gwiazda wybrała czarną, aksamitną torebkę Maia od Lilou.

Paulina Sykut-Jeżyna

Fanką modelu Maia jest również Paulina Sykut-Jeżyna. Czarno-złotą torebkę od Lilou dobrała do pięknej, długiej sukni w tych samych kolorach i … wyglądała jak milion dolarów! Nie mogło zabraknąć efektownej biżuterii – pozłacanych kolczyków Lune od Lilou, które były kropką nad „i” tej wyjątkowej stylizacji.

Edyta Herbuś

Edyta Herbuś jest stałą bywalczynią pokazów mody, dlatego doskonale wie, co jest na czasie i jak podkreślić swoją zmysłową urodę. Biała stylizacja świetnie kontrastowała z ciemnymi włosami gwiazdy i brzoskwiniowymi, błyszczącymi ustami. Pozłacane kolczyki Olive z zielonym kwarcem od Lilou świetnie uzupełniły ten wyrafinowany look.

Ania Jagodzińska

Nie będziemy kłamać, jesteśmy zakochani w tej stylizacji Ani Jagodzińskiej! Klasyczny beżowy płaszcz, jedwabna koszula z wiązaną kokardką i modne czółenka na szylkretowe obcasie są prawdziwymi hitami tego sezonu. Do tego torebka Luna, bransoletka i kolczyki California od Lilou i mamy look jak z paryskiego tygodnia mody.

Materiał powstał z udziałem marki Lilou