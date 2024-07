Radosław Majdan na konferencję programu "Azja Express" przyszedł z Małgosią Rozenek i... nową fryzurą. Jakby się przyjrzeć, Majdan zrobił sobie kucyka jakiego dość dawno już temu nosił słynny David Beckham! Czyżby było to nawiązanie Radka do słynnej wypowiedzi jego narzeczonej z nowego show TVN? W jednej ze scen w zapowiedzi "Azja Express" Małgosia Rozenek mówiła:

He is David Beckham. Me is Victoria Beckham.