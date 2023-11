Bomberki znów są hitem i stały się jednym z najmodniejszych modeli kurtek w sezonie wiosennym. Idealnie sprawdzają się w codziennych stylizacjach, tworząc prosty i efektowny look. Najbardziej pożądane w tym sezonie są bomberki w pudrowym kolorze. Noszą je już gwiazdy i blogerki, a jedną z ich fanek została Kasia Tusk. Zobaczcie, gdzie znaleźć idealne modele kurtek w przystępnej cenie!

Reklama

Do czego nosić pudrowe bomberki?

Pudrowe kurtki bomberki można nosić na wiele sposobów. Kasia Tusk beżową kurtkę marki Na-kd zestawiła z jasnym swetrem, białymi jeansami i sneakersami. To idealna propozycja na słoneczny dzień! Ten look sprawdzi się zarówno podczas spaceru, wyjścia na zakupy czy do kina. Jednak jasną bomberkę z powodzeniem możemy nosić również do jeansów, ołówkowych i rozkloszowanych spódnic. Jeśli macie wątpliwości czy kupić kurtkę bomberkę, warto rozważyć zakup modelu w jasnym kolorze. Ta barwa z pewnością przyda się w tworzeniu wielu stylizacji, a prosty fason sprawi, że kurtka będzie służyła nam wiele lat!

Zobaczcie nasze propozycje!

Reklama

Zobacz także: Apaszki to najmodniejszy dodatek sezonu, który pokochała Kasia Tusk. Wiemy, gdzie kupić podobne od 29 zł!