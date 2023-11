Apaszki to jeden z najgorętszych trendów sezonu. Jeśli chcesz być na czasie, ale najchętniej przemycasz modowe hity w postaci dodatków - ten trend jest wprost idealny dla ciebie. Ten wielofunkcyjny element garderoby możemy nosić na mnóstwo sposobów. Dlatego stał się ulubionym dodatkiem gwiazd, a niektóre z nich już się z nim nie rozstają. Jedną z nich jest Kasia Tusk. Blogerka jest znana z tego, że w swoich zestawach inspiruje się stylem paryżanek, a moda na wiązanie apaszki we włosach to trend, który dominuje na francuskich ulicach.

Jak nosić apaszkę?

Apaszki można nosić na mnóstwo sposobów i to ich główna zaleta. Hitem są wiązane na kucykach lub wplecione w tzw. messy bun. Idealnie sprawdzą się w zestawie z białą koszulą, jeśli przewiążemy ją na szyi, a latem możemy zawiązać apaszkę na rączce torebki lub plecionego koszyka. Z pewnością jest to dodatek, który każda kobieta powinna mieć w swojej szafie.

Apaszki i wzorzyste chustki w postaci dodatków pojawiły się na światowych wybiegach, a teraz są w zasięgu każdej z nas dostępne w topowych sieciówkach. Sprawdziliśmy, gdzie można kupić apaszki w stylu Kasi Tusk już od 19 zł!

