Dla wielu osób poranki stanowią jeden z najtrudniejszych momentów w trakcie dnia. Szczególnie trudno zmobilizować się do wstania z łóżka i optymistycznego podejścia w okresie jesienno-zimowym. Wtedy wczesnym rankiem za oknem jest jeszcze ciemno, a temperatura powietrza i inne warunki atmosferyczne nie napawają optymizmem. Właśnie dlatego warto wprowadzić kilka porannych rytuałów, które sprawią, że początek dnia będzie przyjemniejszy.

Powodów przemawiających za wprowadzeniem porannych rytuałów jest kilka. Jeden z nich ma jednak bardzo ważne znaczenie - dobrze rozpoczęty poranek potrafi pozytywnie nastroić na dalszą część dnia i dodać energii i zapału do pracy.

Jak przygotować przyjemny poranek?

Spędzenie czasu rano przed wyjściem do pracy czy szkoły powinno przede wszystkim dostarczyć odrobiny przyjemności. Aby było to możliwe, należy rozpocząć przygotowania już dzień wcześniej wieczorem. Jest to najlepszy czas na stworzenie krótkiego planu dnia, w którym znajdą się konkretne cele do zrealizowania. Drugą równie ważną kwestią jest przygotowanie ubrań na kolejny dzień. Poranne zastanawianie się nad outfitem i prasowanie ubrań pochłaniają bardzo dużo czasu, który można spożytkować na przyjemniejsze czynności.

Wieczór jest również dobrym czasem na wykonanie innych czynności ułatwiających przyjemniejsze rozpoczęcie kolejnego dnia. Ze względu na to, że bałagan nie nastraja optymistycznie, warto zadbać o ogólny porządek w domu czy mieszkaniu. Ponadto można już wtedy zaplanować poranny posiłek, a jeżeli jest to możliwe - warto też przygotować składniki do jego przyrządzenia.

Pomysły na poranne rytuały na poprawę nastroju

Po dobrym przygotowaniu do poranka można przejść do wprowadzenia rytuałów, które mogą uprzyjemnić ten czas. Ciekawymi pomysłami są:

ustawienie budzika z sygnałem z ulubioną muzyką,

spokojne zjedzenie smacznego śniadania,

nastawienie energicznej muzyki na czas przygotowań do wyjścia,

poranne ćwiczenia w domu (kilkunastominutowe rozciąganie ciała, pompki, pajacyki, przysiady itp.),

jogging lub inna możliwa do ćwiczenia o poranku dyscyplina.

Wstając rano z łóżka, warto pamiętać o tym, że nawet pozornie mało istotne czynności mogą mieć duże znaczenie dla nastroju na cały dzień. Dlatego wskazane jest wygospodarowanie przynajmniej kilkunastu minut chociażby na spokojne wypicie ulubionej kawy.