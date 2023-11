Grochy, groszki i małe kropki są jednym z najbardziej ponadczasowych wzorów oraz najgorętszym hitem lata 2019! Wie o tym Paulina Sykut-Jeżyna, która doskonale orientuje się, co jest teraz na topie! Groszki to jeden z jej ulubionych wzorów. Nas zachwyciła urocza sukienka w kropki, w której ostatnio pokazała zdjęcie na Instagramie. Wiemy, jakiej marki jest ten model. W dodatku możecie go teraz kupić na przecenie. Zobaczcie sami!

Paulina Sykut-Jeżyna w sukience w groszki w stylu retro

Paulina Sykut-Jeżyna uwielbia bawić się modą i śledzi każde modowe nowinki, a jej wieczorowe kreacje zawsze robią wielkie wrażenie. Natomiast na co dzień najczęściej wybiera zwiewne, kobiece sukienki, które podkręca najmodniejszymi dodatkami! Zobaczcie poniżej.

Mat. prasowe, Instagram

Sukienka, w której na jednym z ostatnio opublikowanych zdjęć pozuje Paulina Sykut-Jeżyna, to projekt polskiej marki Mint Label. Długi rękaw, bufki w stylu retro, podkreślona talia oraz długość mini wykończona falbanką idealnie podkreśla figurę. Co ciekawe, teraz kupicie ją na wyprzedaży. Została aktualnie przeceniona z 279 zł na 210 zł. Gwiazda dobrała do niej hit lata - duży stylowy koszyk, modną opaskę i szylkretowe korekcyjne okulary.

Jak wam się podoba?

Instagram

Paulina Sykut-Jeżyna uwielbia kobiece stylizacje: delikatne dekolty, podkreśloną talię, falbanki czy też długość midi. Na jej Instagramie znajdziecie dużo zdjęć w najmodniejszych sukienkach: panterki, kwiaty, paski czy pastele. Ale to grochy i kropki zdecydowanie są jej najczęstszym wyborem.

Groszki pasują do każdego typu urody i wieku, dlatego kocha je również wiele innych polskich gwiazd: Małgorzata Rozenek, Julia Wieniawa czy też Paulina Krupińska. Często wybierają je na wielkie wyjścia, jak i na co dzień. Jak widać warto skusić się na chociaż jedną sukienkę w kropki, ponieważ nigdy nie wyjdzie z mody!