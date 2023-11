2 z 4

Grochy doskonale prezentują się nie tylko jako jeden element garderoby, ale również w wersji total look. W takim wydaniu zaprezentowała się Małgorzata Rozenek. Gwiazda wybrała białe szerokie spodnie w czarne grochy i marynarkę w mocnym kolorze, która wzorem nawiązała do spodni. Taka stylizacja z pewnością przypadnie do gustu osobom, które nie boją się modowych eksperymentów i lubią zwracać uwagę!

