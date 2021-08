Oto najmodniejsze płaszcze na jesień 2021 w stylu Wieniawy, Rozenek i Lewandowskiej

Choć do końca lata został jeszcze ponad miesiąc, to jednak już jest odpowiedni czas, aby uzupełnić swoją szafę o najmodniejsze jesienne propozycje. Ta pora roku przede wszystkim kojarzy się z modnymi płaszczami, które potrafią nadać fantastycznego charakteru każdej stylizacji.

W polskim show biznesie zdecydowanymi królowymi stylu są Julia Wieniawa, Anna Lewandowska i Małgorzata Rozenek! Nasze piękne gwiazdy mają w swoich garderobach prawdziwe modowe perełki - warto zatem się nimi zainspirować, aby potem upolować prawdziwe hity w popularnych sieciówkach. Zobaczcie sami!

Oversizovy płaszcz ze sztucznego futerka w stylu Julii Wieniawy

Julia Wieniawa ma dopiero 22 lata, jednak już może pochwalić się wieloma sukcesami i spektakularną karierą. Co więcej, już od kilku lat aktorka jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd! Jej stylizacje zawsze robią furorę, dlatego warto czerpać inspirację właśnie od pięknej artystki. Julia Wieniawa ma bowiem w swojej garderobie jeden z najmodniejszych modeli płaszczy na jesień 2021. Chodzi o oversizowy płaszcz ze sztucznego futerka! I do tego ten brąz, który każdej jesieni będzie wyglądał fantastycznie. My nie możemy oderwać wzroku!

Klasyczny płaszcz w stylu Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska to prawdziwa ikona stylu, elegancji i klasy. Żona Roberta Lewandowskiego ma miliony fanek, które cenią ją między innymi za jej doskonałe stylizacje, z których chętnie czerpią inspiracje. Gwiazda bardzo często sięga po klasyczne wzory i kolory, a jak wiadomo, klasyka zawsze obroni się sama - tak, jak w tym przypadku. Elegancki, prosty płaszcz zapinany na guziki to absolutny must have jesieni. Anna Lewandowska dobrała go niego beżowy golf, szarą mini oraz zielone botki. Taki mix kolorów dał świetne połączenie!

Oryginalne wzory w stylu Małgorzaty Rozenek

Małgorzata Rozenek kocha modę i umie się nią bawić! Gwiazda już nie raz zaskoczyła nas swoimi stylizacjami, które są ciekawe i oryginalne - tak, jak w tym przypadku. Płaszcz w stylu żony Radosława Majdana zrobi totalną furorę, gdy postawicie na niego tej jesieni. Jeśli zatem nie jesteście fankami klasyki, to ta propozycja z pewnością przypadnie Wam do gustu. My totalnie zakochałyśmy się w tych gwiazdkach!