Ta sukienka Anny Lewandowskiej optycznie wydłuża nogi! Na wyprzedaży w Sinsay dostaniesz podobną za grosze

Anna Lewandowska tym razem pochwaliła się na swoim InstaStories bardzo dziewczęcą i uroczą stylizacją. Gwiazda zaprezentowała się w przepięknej letniej sukience, która pięknie podkreśla talię, a także optycznie wydłuży nogi! To absolutny must have, który powinnyście mieć w swojej szafie jeszcze w te wakacje. Na szczęście w popularnych sieciówkach aktualnie trwają wielkie wyprzedaże. W Sinsay znajdziecie podobny model za 29,99 zł! Sprawdźcie szczegóły.

Trendy lato 2021. Anna Lewandowska w modnej sukience na wakacje

To już ostatnie tygodnie wakacji, dlatego trzeba czerpać z nich ile tylko można! Końcówka letniego sezonu to również świetna okazja, aby uzupełnić swoje garderoby na letnich wyprzedażach i jeszcze tego lata olśnić wszystkich swoim odmienionym stylem. Wiele kobiet lubi czerpać inspiracje od znanych gwiazd, a prawdziwą ikoną w temacie stylizacji zdecydowanie jest Anna Lewandowska, która co chwila zaskakuje nas swoimi doskonałymi outfitami. Tym razem furorę zrobiła jej piękna, letnia sukienka. Zobaczcie sami!



Anna Lewandowska wybrała najmodniejszy model tego lata, czyli sukienkę we wzór drobniutkich kwiatuszków. Kreacja gwiazdy pięknie podkreśla talię i co najważniejsze optycznie wysmukla i wydłuża nogi! Wykorzystacie ją wszędzie - do pracy, na randkę, czy spotkanie z przyjaciółkami. To absolutny must have w szafie każdej kobiety, która kocha modę!

W szafie gwiazdy znajdują się prawdziwe modowe perełki od znanych światowych projektantów, które często są warte fortunę. Na szczęście podobne modele można upolować w popularnych sieciówkach, a ze względu na obecnie trwające letnie wyprzedaże, możecie znaleźć je w jeszcze niższych cenach - tak jak na przykład ten model z Sinsay, który po przecenie kosztuje tylko 29,99 zł. Będzie wyglądać zatem modnie i stylowo, nie wydając przy tym fortuny!

I jak, skusicie się na taki model?

