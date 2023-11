Olej z baobabu to kosmetyk o wszechstronnym działaniu. Jest bogactwem witamin, minerałów oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych. Olejek wykazuje silne działanie regeneracyjne, zmiękczające, odżywcze i kojące. Kosmetyk może być stosowany zarówno na skórę ciała oraz twarzy (w tym również okolice oczu), a także włosy i paznokcie.

Naturalny olej tłoczony na zimno powstaje z nasion drzew baobabu, porastających tereny sawanny afrykańskiej. Produkt należy przechowywać w domu w temperaturze pokojowej. Poniżej 18 stopni Celsjusza olejek może się nieco zagęścić a w jego formule tworzyć się niewielkie grudki, ale jest to proces naturalny, który całkowicie zanika po podgrzaniu cieczy.

Właściwości olejku z baobabu

Naturalny olejek tłoczony z nasion afrykańskich drzew baobabu to bogactwo witamin oraz niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Olej zawiera w sobie, między innymi:

witaminę A – regeneruje skórę i chroni przed działaniem czynników zewnętrznych,

witaminę B – zapewnia odpowiednie nawilżenie naskórka a także działa ujędrniająco,

witaminę C – posiada silne właściwości rozjaśniające, dodaje blasku, uszczelnia ściany naczyń krwionośnych,

witaminę D – hamuje procesy starzenia się skóry, ujędrnia i uelastycznia,

witaminę E – działa przeciwzmarszczkowo, nawilża, odżywia, przeciwdziała plamom starczym,

witaminę F – poprawia ukrwienie skóry, regeneruje, chroni przed czynnikami zewnętrznymi,

kwas linolowy – przyspiesza odnowę komórkową naskórka , działa antyoksydacyjnie, opóźniając tym samym procesy starzenia się skóry,

kwas alfa-linolowy – reguluje gospodarkę lipidową skóry.

Naturalny olejek z baobabu - działanie

Olejek z baobabu to wszechstronny kosmetyk, ponieważ działa na skórę silnie nawilżająco, zmiękczająco, regeneracyjnie, kojąco i odżywczo. Po zastosowaniu olejku cera staje się nawilżona i wygładzone, przez co lekkie zmarszczki stają się mniej widoczne. Olejek jest bardzo delikatny dla skóry, a jego konsystencja szybko się wchłania, a dodatkowo jest lekka, dzięki czemu nie zatyka porów i nie pozostawia na cerze tłustego filmu.

Olej z baobabu - zastosowanie

Olejek z baobabu przeznaczony jest do pielęgnacji skóry suchej, zniszczonej a także wrażliwej, skłonnej do podrażnień. Produkt można bezpiecznie aplikować bezpośrednio na zwilżoną wcześniej skórę bądź w połączeniu z ulubionym kremem do twarzy, serum czy balsamem do ciała. Produkt można również stosować jako odżywkę na suche i zniszczone włosy, a także słabe i łamliwe paznokcie.