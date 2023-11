Nawilżania potrzebuje każda skóra, nawet tłusta. Skórę należy nawilżać 2 razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem, tuż po dokładnym oczyszczeniu twarzy. Cera odwodniona łatwiej ulega podrażnieniom, czerwieni się oraz ma tendencję do powstawania zmarszczek.

Gdy cera traci nawilżenie, włókna kolagenowe skóry tracą elastyczność i stają się mniej liczne, co jest bezpośrednią przyczyną powstawania zmarszczek. Przesuszona skóra jest bardziej podatna na działanie czynników zewnętrznych, przez co ma tendencję do podrażnień oraz występowania zaczerwienień.

Cera odwodniona– objawy

Gdy cerze brak jest nawilżenia staje się ona napięta, nieprzyjemna w dotyku oraz matowa. Jest to efekt zaburzonego procesu odnowy komórkowej oraz pogrubienia się zewnętrznej warstwy rogowej naskórka. Cera odwodniona jest również bardzo wrażliwa, łatwo ją podrażnić a także może reagować pieczeniem zarówno na czynniki zewnętrzne, jaki stosowane kosmetyki pielęgnacyjne. Gdy cerze tłustej brak jest nawilżenia, skóra charakteryzuje się nadmiernym łojotokiem i twarz błyszczy się jeszcze intensywniej niż dotychczas.

Pielęgnacja cery odwodnionej

Do pielęgnacji cery odwodnionej na co dzień najlepiej stosować kremy o lekkiej konsystencji, z kolei na noc na twarz należy nakładać kosmetyki o bogatszej formule, najlepiej wzbogaconej o składniki odżywcze, np.: kolagen, kwasy owocowe, witaminy. Na skórę, której brakuje nawilżenia można stosować również:

Kosmetyki do twarzy z kwasem hialuronowym

Skutecznym sposobem na przywrócenie cerze odpowiedniego poziomu nawilżenia jest stosowanie kosmetyków z kwasem hialuronowym. Organiczny związek chemiczny naturalnie występuje w skórze, chroniąc ją przed, nie tylko przed przesuszeniem, ale i wiotczeniem i czynnikami zewnętrznymi.

Kosmetyki z wyciągami roślinnymi

Serum, maseczki i kremy do twarzy o silnych właściwościach nawilżających zawierają w sobie naturalne składniki, takie jak: wyciąg z ogórecznika, babki lancetowatej, aloesu, róży, malwy, alg morskich oraz ryżu, witaminy, zwłaszcza: A, C, E oraz F a także mocznik.

Gliceryna na skórę

Gliceryna to substancja, która bardzo często pojawia się w składzie kosmetyków nawilżających. Stosowana na skórę uszczelnia jej warstwę ochronną, a jednocześnie spowalnia proces parowania wody z naskórka.

Pielęgnacja cery odwodnionej tłustej

Do pielęgnacji cery tłustej, której brakuje nawilżenia najlepiej stosować kremy do twarzy z ogórkiem, witaminą B5, zieloną glinką. Aby nie obciążać pracy gruczołów łojowych, kosmetyki powinny mieć lekką konsystencję, np. żelu, emulsji.