Szukasz kurtki która nie dość że ogrzeje cię w zimowe chłody, to jeszcze sprawi, że nikt nie przejdzie obok ciebie obojętnie? W tym sezonie tak jak np. Natalia Siwiec postaw na najmodniejsze okrycie zimy 2019/2020 - metaliczną puchową kurtkę! Dokładnie taką ma już w swojej szafie gwiazda, a my podpowiadamy, gdzie kupisz podobne w bardzo dobrych cenach.

Natalia Siwiec w najmodniejszej metalicznej puchówce

Natalia Siwiec uwielbia nosić oversizeo’we okrycia, szczególnie zimą kiedy temperatura sięga zero stopni. Chętnie wybiera płaszcze w kratę, futerka czy kurtki. Tym razem postawiła na totalny must-have sezonu 2019/2020 - srebrną puchówkę! To wspaniała alternatywa dla wełnianego płaszcza czy kożuszka i z pewnością przechodzisz w niej całą zimę, a do tego pasuje dosłownie do wszystkiego. Zobacz jak nosi ją nosi Natalia Siwiec!

Natalia Siwiec wybrała projekt polskiej marki MMC, którą kochają gwiazdy. Ubrania duetu projektantów MMC nosi m.in. Małgorzata Rozenek. Jednak ta, którą wybrała Natalia Siwiec, to prawdziwa perełka. To model, który kosztuje 2600 zł, ale ty możesz mięć podobną już za 159 zł. Zobacz, jakie oryginalne modele znaleźliśmy w popularnych sieciówkach takich jak: Bershka, Zara, House czy Cropp.

Kurtki puchowe to oficjalnie najmodniejsze okrycie wierzchnie na zimę (szczególnie wśród gwiazd), dlatego już teraz zobacz co dla ciebie przygotowaliśmy. To 5 najmodniejszych metalicznych puchówek z sieciówek!

1. Srebrna puchówka z paskiem, który podkreśla talię, to prawdziwy hit sezonu! Kupisz ją w sklepie Bershka za 229 zł.

2. Kolor zimą to podstawa! Niebieska puchówka z House kosztuje 199,99 zł.

3. Tą oryginalną trzykolorową kurtkę kupisz w Zarze za 249 zł.

4. Dwustronna kurtka to praktyczne rozwiązanie ale złoty kolor to prawdziwa gratka dla każdej dziewczyny, która lubi błyszczeć w tłumie! Cropp 159,99 zł (przeceniona z 229,99 zł).

5. Opalizująca kurtka puchowa z Bershki to hit Instagrama, kupicie ją za 249 zł.

