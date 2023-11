Biały golf marki MISBHV (ok. 550 zł) to totalny must have wśród polskich gwiazd. Natalia Siwiec pojawiła się w nim na wtorkowej imprezie w luksusowym butiku. Siwiec dobrała do niego niebieską zimową snowboardową kurtkę (House, kurtka już niebawem będzie w sprzedaży!), spodnie w tym samym kolorze, białe botki z odkrytymi palcami oraz srebrną prostokątną kopertówkę. To zdecydowanie oryginalny look!

Julia Wieniawa na konferencji serialu "Zawsze warto" do białego golfu marki MISBHV dobrała joggery w różnych odcieniach jeansu i bieli. Całość uzupełniła różową, pikowaną torebką Chanel oraz butami na przezroczystym słupku. Julia Wieniawa najpewniej zrezygnowała ze... stanika! Odważnie!