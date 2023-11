Natalia Siwiec jakiś czas temu zdecydowała się przeprowadzić z mężem i córką do domu pod Warszawą. Gwiazda, co jakiś czas pokazuje na Instagramie nowe zdjęcia stylowych wnętrz, ale dotychczas nie widzieliśmy, jak wygląda pokój Mii. Teraz przy okazji wspólnych zabaw z dzieckiem Natalia Siwiec uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała królestwo córki. Jak na księżniczkę przystało, we wnętrzu króluje róż!

W jakim stylu jest urządzony pokój córki Natalii Siwiec?

Natalia Siwiec długo urządzała swój wymarzony dom. Całe mieszkanie zobaczycie tutaj! Wszystkie, nawet najdrobniejsze, szczegóły musiały zostać dopracowane w każdym calu. Przy pomocy architektki powstały stylowe i bogato urządzone wnętrza. Pokój Mii nawiązuje stylem do całości, ale kolorami dominującymi są biel i róż. Gwiazda zdecydowała się na pastelowe połączenie barw, które w ostatnim czasie jest hitem w urządzaniu pokojów dziecięcych. Nie mogło zabraknąć też stylowych dodatków: baldachimu nad łóżeczkiem, pikowanych puf i dywanu w gwiazdki.

Natalia Siwiec pod uroczym zdjęciem napisała, że dzięki córce może realizować swoje marzenia z dzieciństwa i bawić się lalkami:

Mam dwie dzidzie???????? ????????????Dzięki Mii spełniam swoje marzenia z dzieciństwa o lalce, która robi siku, je i płacze ???? która mamuśka też tak ma?

Zobaczcie, jak wyglądają zabawy Natalii Siwiec z Mią:

Mieszkanie Natalii Siwiec:

