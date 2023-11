Za oknem jesień rozkręca się na dobre! Wszystkie entuzjastki mody z gwiazdami na czele sięgają po ciepłe okrycia i dodatki, ale przede wszystkim stylowe i ciepłe buty! Jakie wybrać w tym sezonie? Przed wami przegląd najmodniejszych kozaków, które kochają gwiazdy!

Najmodniejsze kozaki jesień- zima 2019/2020

Czas odświeżyć garderobę i przygotwać się do zimy! Podstawą jesiennej stylizacji są oczywiście długie kozaki! Już teraz zobacz co znajdziesz w sieciówkach i sklepach internetowych ale najlepiej w szafie największych gwiazd!

To prawdziwe hity sezonu 2019-2020 wybierz, które będą idealne dla ciebie!

1. Białe kozaki

W tym sezonie to najbardziej kontrowersyjny kolor butów! Zdecydowanie dla odważnych kobiet a jedną z nich jest Hailey Bieber. Gwiazda na spacer po Los Angeles wybrała czarno-białą stylizację w której na pierwszym planie królowały białe kozaki projektu marki Jacquemus za ponad 5 tys. złotych! Również Emily Ratajkowski zdecydowała się dodać charakteru swojemu jesiennemu lookowi i postawiła na białe kozaki w lekko kowbojskim klimacie! Na jakie się zdecydować w tym sezonie? Podstawa to kolor biały - obcas, cholewka i kształt dowolny! Jak wam się podoba ten trend?

East News

2. Czarne klasyki

Małgorzata Socha uznawana za jedną z najlepiej ubranych aktorek zachwyciła swoją stylizacją do której dobrała czarne wysokie kozaki we wzór krokodyla! Aktorka zdradziła, że pochodzą z jej nowej kolekcji dla marki Monnari. Możecie je kupić za 299 zł szczególnie, że warto mieć taki klasyk wśród zimowych par butów! To inwestycja na lata, będą pasować dosłownie do wszystkiego i nie wyjdą z mody przez kolejne lata!

Instagram, Mat. prasowe

3. Zwierzęcy wzór

Jedną z największych fanek długich kozaków jest Marcelina Zawadzka a te w wężowy wzór to absolutny must-have zimowego sezonu! Panterka, cętki, zebra czy właśnie wężowy print podbił serca wszystkich fashionistek, blogerek i gwiazd! Chociaż Marcelina wypatrzyła swoje w sieciówce Mango na jej zgrabnych nogach wyglądają jak milion dolarów! Zobaczcie sami!

East News

2. Karmel i tofii

Ten kolor najbardziej kojarzy się nam z jesienią! Tego samego zdania jest z pewnością Kasia Tusk, która już zaopatrzyła się w karmelowe kozaki z Zary! Kosztują 599 zł a ich długość za kolano to prawdziwy hit! Fani blogerki kochają jej proste ponadczasowe stylizację a te buty zrobiły wielką furorę !

Instagram

5. Czerwień rządzi!

Victoria Beckham jedna z najpopularniejszych projektantek na świecie, wie jak przyciągnąć uwagę! Czerwony total look zrobił na nas wielkie wrażenie a jednym z jego elementów są właśnie czerwone kozaki. Chociaż to bardzo wyrazisty kolor sprawdzi się również z płaszczem w kolorze nude, który go lekko wygasi. Możemy to śmiało powiedzieć -nikt nie przejdzie obojętnie obok stylizacji z czerwonymi kozakami w roli głównej!

East News

6. Zamszowe

Zamszowe długie kozaki to jedne z najbardziej eleganckich i kobiecych butów na jesień. Wystarczy tylko spojrzeć: Paulina Sykut i Kinga Rusin noszą je dosłownie co sezon! Delikatne w kolorze kawy z mlekiem w zestawieniu z sukienką w panterkę prezentują się znakomicie!

Instagram, East News