Małgorzata Socha była gościem Krzysztofa Ibisza w jego programie "Demakijaż". Aktorka pochwaliła się zdjęciami z nagrania na swoim Instagramie. Uwagę jej fanów zwróciła stylizacja Sochy - falbaniasta sukienka w stylu boho oraz czarne kozaki. Wiemy, gdzie możecie kupić cały jej look!

Reklama

Zobacz także: Ta torebka za 9 tys. to hit wśród gwiazd! Lewandowska i Socha już ją mają! Znaleźliśmy podobne za 100 zł

Sukienka i kozaki Małgorzaty Sochy

Małgorzata Socha zdecydowała się na bardzo modne w tym sezonie połączenie dziewczęcej sukienki midi w orientalny wzór (Monnari, 299 zł) oraz kozaki przed kolano (również Monnari, 299 zł). Co ciekawe, oba elementy jej looku pochodzą z kolekcji, którą sama zaprojektowała!

Zobacz także: Małgorzata Socha pokazała płaski brzuch na wakacjach. Inna gwiazda jest zdumiona: "Po trójce dzieci!!!"

Jak oceniacie jej look? My jesteśmy zachwyceni i czujemy, że taki look będziemy coraz częściej widzieć na polskich ulicach!

Materiały prasowe

Małgorzata Socha do całości dobrała bordowe kozaki na obcasie. Taki look idealnie sprawdzi się na jesienne spacery. Do sukienki w tym stylu i kozaków świetnie pasuje ramoneska lub trencz!

Instagram