Kinga Rusin jest bardzo aktywna na swoim Instagramie, ale zdecydowanie nie należy do tego grona gwiazd, które chwalą się swoimi stylizacjami czy nagim ciałem. Kinga Rusin chętnie pisze za to o swojej pracy, podróżach, kosmetykach czy ważnych społecznie sprawach, a zdjęcia wydają się być tylko dodatkiem do jej postów. Tym razem jednak obok fotografii Kingi Rusin nie da się przejść obojętnie, bo gwiazda już dawno nie pokazała tak dużo! Zobaczcie odważne zdjęcie dziennikarki poniżej!

Kinga Rusin pokazała odważne zdjęcie

Kinga Rusin opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z sesji dla magaznu "Viva!". Dziennikarka ma na fotografii jedynie bawełniany top na ramiączkach z wielkim dekoltem na plecach. Nie da się ukryć, że strój Kingi Rusin więcej odsłania niż zasłania, ale zdjęcie ani trochę nie jest wulgarne, wręcz przeciwnie. Fotografia dziennikarki jest bardzo kobieca i zmysłowa, co jej fani natychmiast zauważyli. Oczywiście nie brakuje także zachwytów nad samą Kinga Rusin, która wygląda na zdjęciu obłędnie.

Bosko, Kinga⭐️ Szczena na podlodzeeee O Matko...za oknem 9 stopni a zdjęcie nieziemsko rozgrzewające i to piszę JA - kobieta, matka, żona???? prawda? Jak kobieta kobietę może " rozgrzać" Jesteś Nieziemsko piękna cudowna - piszą fani.

Zobaczcie, jak Kinga Rusin prezentuje się na nowym zdjęciu! Robi wrażenie, prawda?

Kinga Rusin jest bardzo aktywna na Instagramie

Kinga Rusin rzadko jednak dodaje odważne zdjęcia na Instagram