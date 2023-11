Suknia ślubna powinna być dostosowana do figury panny młodej oraz jej osobowości i upodobań. Do wyboru są kroje: princessa, klasyczny, prosty, syrena, litera A i empire. Najważniejszym kryterium jest wygoda i komfort panny młodej. Wybór sukni ślubnej jest również zależny od rodzaju i stylu wesela oraz dostępnego budżetu.

Wybór sukni ślubnej jest najważniejszą decyzją panny młodej. W ten wyjątkowy dzień oczy wszystkich gości są zwrócone na nowożeńców, więc ważne jest, aby wyglądać olśniewająco.

Rodzaj i budżet wesela

Przy wyborze sukni ślubnej ważny jest charakter wesela. Jest to związane z miejscem organizowania przyjęcia oraz pory roku. Jeśli bowiem szykuje się wesele w wielkiej sali lub starodawnym zamku, warto zainwestować w olśniewającą suknię z ekskluzywnymi dodatkami, np. z kryształami. Taki ubiór na przyjęciu organizowanym w mniejszej sali nie pasowałby do klimatu. Do minimalistycznego wesela dobrze pasuje prostsza suknia ze słowiańskimi dodatkami, np. wiankiem z kwiatów.

Przy wyborze sukni równie ważny jest budżet. Warto wyznaczyć sobie określoną kwotę, w której wliczone będą buty, welon i biżuteria. Podstawowa suknia jest dostępna już od tysiąca złotych. Nie można określić górnej granicy cenowej, ponieważ w tym przypadku jedyną barierą jest wyobraźnia panny młodej. W wielu salonach sukni ślubnych można też wypożyczyć suknię na jeden wieczór, dzięki czemu zapłaci się za nią połowę mniej.

Sylwetka i osobowość panny młodej

Fason sukienki musi pasować do sylwetki panny młodej, jej urody i charakteru. Ubiór ma być wygodny, aby swobodnie bawić się w nim przez całą noc. Powinien też choć w minimalnym stopniu oddawać temperament panny młodej.

Popularne rodzaje sukni to:

