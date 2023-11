1 z 7

Jeśli moher kojarzy ci się tylko z moherowymi babcinymi beretami i uważasz, że już nigdy nie wróci do mody, biegniemy do ciebie by jak najszybciej wyprowadzić cię z błędu i pokazać najmocniejsze trendy tego sezonu, w których, UWAGA, króluje moher! Marcelina Zawadzka, gwiazda "Pytania na śniadanie" i współprowadząca "The Voice of Poland" doskonale o tym wie. Kiedy w sobotę wychodziła ze studia TVP, fotoreporterzy przyłapali ją w oryginalnej stylizacji, w której pierwsze skrzypce zdecydowanie grał różowy moherowy sweterek! Marcelina dobrała do niego czarną skórzaną ramoneskę oraz klasyczne delikatnie połyskujące czarne spodnie.

Chcesz wyglądać jak Marcelina? Biegnij na zakupy i spraw sobie moherowy sweterek - cieplutki, uroczy (bo różowy!) i znów modny! W naszej galerii znajdziesz propozycje, które możesz dostać w sieciówce. Mamy nadzieję, że po obejrzeniu tych cudeniek, znów pokochasz moher! ;)

