Kolejny tydzień – kolejne emocje w hitowym show TVP „Rolnik szuka żony”. No i kolejne stylowe inspiracje. Niecodziennie sukienka staje się kroplą, która przelewa czarę goryczy – a tak wyglądała sytuacja, kiedy Ewa dostała ostatecznego kosza (auć!) od Zbigniewa. Ponieważ sukienka w czarno-biały print uczestniczki programu kosztowała okrągłe dwie stówki, postanowiliśmy postawić sobie ten pułap cenowy za górną poprzeczkę – i pokazać wam parę uroczych kiecek.

Znaleźliśmy dla was 10 sukienek do 200 zł, które nie spowodują, że ktoś cię rzuci. Obiecujemy. A jeśli rzucą – nie byli ciebie warci, zupełnie jak Zbigniew Ewy. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby je zobaczyć.

