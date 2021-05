Modne espadryle na koturnie na lato w stylu Kasi Cichopek i Pauliny Sykut. Kupisz je za mniej niż 100 zł

Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami. Zainspirowani gwiazdami uzupełniany naszą szafę o nowe, modne modele butów. W tym sezonie klasyka jest najbardziej hot. Proste, minimalistyczne trampki, sneakersy , espadryle czy klapki na szpilce. Wybraliśmy siedem par butów, które są świetną inwestycją na lata. Sprawdzą się teraz, wczesną wiosną oraz podczas gorącego lata. Będą pasowały do większości stylizacji. Jeśli szukasz czegoś, co odmieni Twoją szafę, to świetnie trafiłaś! Udanych łowów! Zobacz także: Wiosenne wyprzedaże 2021. Te modne buty na wiosnę kupisz od 80 złotych BIAŁE TRAMPKI Tak naprawdę powracają w każdym sezonie. Świetnie wyglądają w połączeniu z jeansem oraz sukienkami w stylu boho. To klasyk, który powinna każda z nas mieć w swojej szafie. Sprawdzą się zarówno teraz, jak i później latem. Białe trampki, to modny dodatek do szafy każdej kobiety. Z nimi każda stylizacja nabiera świeżości oraz modowego charakteru. Ich największym plusem jest jednak komfort noszenia! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Katarzyna Cichopek (@katarzynacichopek) KLASYCZNE SNEAKERSY Od paru sezonów są najmodniejszymi butami. Można je łączyć ze sportowymi stylizacjami jak to zrobiła Julia Wieniawa lub z klasycznymi jeansami i trenczem. To ulubione buty wielu kobiet z kilku względów, są praktyczne i ultra modne. To kolejna para, która nigdy nie wyjdzie z mody. Będzie stanowiła świetną bazę każdej stylizacji. Jeśli nadal zastanawiasz się nad ich kupnem, to ostrzegamy nie ma na co czekać!...