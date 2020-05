Trendy lato 2020. Espadryle to prawdziwy hit lata. Te od Tommy Hilfiger czy H&M kupisz na wyprzedaży 50 procent taniej

Po efektownych kolorowych sneakersach, klapach na słupku czy balerinach przyszedł czas na najwygodniejsze i najbardziej pożądane w sezonie wiosenno-letnim 2020 - espadryle! Oto 5 najgorętszych butów na słomianej podeszwie, które możecie kupić na wyprzedażach online w bardzo przystępnych cenach.

Espadryle - najmodniejsze buty na sezon letni 2020

Kobiece, uniwersalne, przewiewne, ale przede wszystkim bardzo wygodne - o jakich butach mowa? O płóciennych letnich klasykach na słomianej podeszwie, czyli espadrylach. Lansują je największe domy mody jak Chanel czy najważniejsi projektanci np. Michael Kors czy Oscar de la Renta, są hitem Instagrama i kochają je gwiazdy. Jeśli jeszcze nie masz ich w swojej kolekcji butów czas na zakupy! My przejrzeliśmy specjalnie dla was sklepy internetowe aby znaleźć 5 najmodniejszych modeli espadryli z wyprzedaży na nadchodzące lato!

1. Na stronie www.eobuwie.pl znajdziecie najmodniejsze espadryle na lato 2020! Te białe klapki w sportowym stylu marki Tommy Hilfiger są aktulanie przecenione i kosztują 179 zł (wcześniej 299 zł). A dodatkowo w związku z nadchodzącym dniem matki 24-26.05 2020 czekają na was wyprzedaże -50 procent!

Mat. prasowe

2. Uniwersalne i niezwykle efektowne espadryle na koturnie to podstawa letnich stylizacji. Pasują zarówno do zwiewnych sukienek, jak i dżinsowych szortów. Te satynowe cuda również marki Tommy Hilfiger kupisz na eobuwie.pl teraz za jedyne 249 zł (przecenione z 449 zł).

Mat. prasowe

3. W popularnej sieciówce H&M również znajdziesz wiele oryginalnych sandałków na słomianej podeszwie. Nam spodobały się te na koturnach w najgorętszy wzór lata - panterkę! Aktualnie są przecenione i kupicie je za jedyne 79,90 zł (wcześniej kosztowały 119 zł).

Mat. prasowe

4. Kolejne cuda to zdecydowanie nasz hit, który kupicie na eobuwie.pl za jedyne 59,99 zł (przecenione z 89,99 zł). To wiązane espadryle ozdobione koralikami od marki DeeZee. Idealne do gładkiej letniej sukienki z falbanami!

Mat. prasowe

5. Klapki w kolorze zielonym podkreślą opalone nogi i sprawdzą się zarówno w mieście, jak i na plaży! Kupcie je w H&M za 69,90 zł (wcześniej kosztowały 99,99 zł).